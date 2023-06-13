شمال سيناء ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ إلى القصوى

رفعت محافظة شمال سيناء درجة الاستعدادات الكاملة لمواجهة الطقس والرياح والأمطار التي تضرب البلاد خلال ساعات قليلة، إلى القصوى، بناء على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

الاستعدادات الكاملة لمواجهة الطقس

وأصدر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تعليمات لجميع الجهات المعنية والمديريات ومجالس المدن، برفع درجة الاستعدادات الكاملة لمواجهة الطقس، وذلك بحسب بيان صحفي.

وأضاف البيان أن غرفة الطوارئ والمتابعة بديوان عام المحافظة في حالة انعقاد دائم ومتتابع، بالتنسيق مع مجالس المدن والمديريات، والجمهور.

وطالبت المحافظة المواطنين الإبلاغ عن المشكلات فورا، والعمل على التنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وأصدرت مجالس المدن وشركات الكهرباء والمياه بالمحافظة، تعليمات للأهالي من خلال صفحاتها على شبكة التواصل الاجتماعي بضرورة الإبلاغ عن المشكلات في انقطاع المياه أو الكهرباء، أو زحف وتكاثر الرمال على الطرق السريعة.

تحذير من السرعة الزائدة

بدوره، حذر مجلس مدينة العريش السائقين، من السرعة الزائدة على الطريق الدولي العام، سواء الطريق بين العريش وبئر العبد، والقنطرة شرق، أو على الطريق الشرقي المؤدي إلى مدينتي الشيخ زويد ورفح وطريق المعبر، وأيضا طريق وسط سيناء.