أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، عن عدد من المنح الجامعية، المقدمة لطلاب أسر مستفيدي الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، الذي يقدمه «برنامج المنح الجامعية»، و«برنامج رواد وعلماء مصر»، المقدمان من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي تقوم على تنفيذهما الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، شروط الحفاظ على «المنح الدراسية» المقدمة لطلاب أسر «تكافل وكرامة»، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعى.

شروط الحفاظ على «المنح الدراسية» المقدمة لطلاب أسر «تكافل وكرامة»

*تؤكد الجامعة الأمريكية بالقاهرة، المسؤولة عن إدارة المنحة، على الشروط التالية من أجل الحفاظ على المنحة الدراسية لبرنامج المنح الجامعية:

- إحراز تقدم في مهارات اللغة الإنجليزية.

- الحفاظ على مستوى أداء أكاديمي لا يقل عن تقدير عام جيد أو مجموع تراكمي لا يقل عن 2.0 أو حسب المعدل المطلوب من الجامعة.

- الإنخراط في نشاط واحد على الأقل إما في خدمة المجتمع أو نشاط غير دراسي أو تدريب صيفي خلال كل عام دراسي.

- المواظبة على حضور برنامج التأهيل والتعارف والاجتماعات الدورية الخاصة بالمنحة.

- المشاركة في برامج المهارات القيادية، أنشطة التعلم التجريبي ومؤتمر التحديات الكبرى.

- حضور برامج ريادة الأعمال والإرشاد الوظيفي والبرامج الأخرى.

- التسجيل بشكل منتظم في الحد الأقصى للمواد الدراسية في كل فصل دراسي وحسب متطلبات التخصص والحفاظ على التقدم نحو التخرج في الإطار الزمني المحدد (مع مراعاة الظروف والحالات الطارئة للطلاب ذوى الإعاقة - وتتم دراسة كل حالة على حدة).

- الحفاظ على باقي شروط اتفاقية برنامج المنح الجامعية.

- الحفاظ على باقي شروط المنحة الدراسية.