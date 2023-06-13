تعليمات مهمة حول التحويل بالمدارس المصرية الدولية.. غدا استلام الأوراق

وجّهت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، تعليمات مهمة لأولياء الأمور المتقدمين لتحويلات الصف الثاني والثالث الإعدادي والصف الثاني رياض أطفال للعام الدراسي المقبل 2023 / 2024، وموعد استلام الأوراق من المتقدمين على الموقع الإلكتروني الخاص بالمدرسة.

بدء استلام أوراق المحولين للمدرسة المصرية الدولية.. غدا

ووجهت المدرسة المصرية الدولية، نصائح لأولياء الأمور بالدخول علي الموقع الخاص بالمدرسة للتأكد من البيانات، وبدء استلام الأوراق واستمارة التقديم المطبوعة من على الموقع خلال أيام 14-15-18 من شهر يونيو 2023 وإجراء الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع بالرقم القومي للطالب وبريد إلكتروني مفعل.

- التأكد من صحة البيانات التي يتم إدخالها من ولي الأمر.

- تقديم المستندات التالية داخل المدرسة مع الاستمارة.

- إثبات قيد من المدرسة المقيد بها الطالب معتمد بختم النسر من الإدارة التعليمية.

- إثبات قيد معتمد من الإدارة التعليمية بختم النسر يفيد حصول الطالب علي مجموع درجات 95% للصف الثاني والثالث الاعدادي.

- صورة شخصية للطالب.

- يتم استلام الأوراق واستمارة التقديم المطبوعة من على الموقع أيام 14-15-18 من شهر يونيو 2023 بالمدرسة من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 ظهراً ولن يتم استلام أوراق بعد ذلك التاريخ.

شروط التحويل للمدارس المصرية الدولية

وكانت المدرسة المصرية الدولية، أعلنت شروط التحويل للمدارس المصرية الدولية بالشيخ زايد للعام الدراسي المقبل 2023/2024 وهي:

- أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية.

- تقبل المدرسة التحويلات من مدارس تجريبية وخاصة لغات ودولية فقط.

- حصول الطالب في النصف في العام الدراسي 2022/2023 على نسبة 95% من مجموع الدرجات.

- اجتياز الطالب للاختبار الذي تعقده المدرسة والذي سيحدد تاريخه فيما بعد الموافقة على اللائحة الداخلية للمدرسة.