زكي القاضي: مشروع حياة كريمة تجسيد لمفهوم الإنسانية

سلط برنامج «إكسترا اليوم»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، الضوء حول مبادرة حياة كريمة التي غيرت وجه محافظات مصر كأحد إنجازات ثورة 30 يونيو.

التجسيد الأعظم لمفهوم الإنسانية

قال الكاتب الصحفي زكي القاضي، إن مشروع حياة كريمة هو التجسيد الأعظم لمفهوم الإنسانية بمعناها الشامل، فحياة كريمة تطبق كل أوجه الإنسانية من مسكن كريم وحياة كريمة وتعامل كريم مع المواطنين المصريين، وبالتالي هذه مبادرة عظيمة تخدم أكثر من 65 مليون مواطن مستفيد من أوجه المبادرة العظيمة التي تخدم كل القرى المصرية.

وأضاف «القاضي» أن محافظات الصعيد تحظى بنسبة كبيرة من التوجيهات الرئاسية الصادرة لمبادرة حياة كريمة والمؤسسات المتعاونة معها.

تأهيل البنية الأساسية وتطويرها

وأوضح أن المبادرة تخدم الناس أمام منازلهم، حيث يفتح كل شخص الباب أمام بيته يجد البنية التحتية يتم تأهيلها وتطويرها ومراكز للخدمات وقطاعات مثل الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي، كل هذه القطاعات تسير سويا لتحقيق جودة للحياة.