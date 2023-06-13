أمطار متوسطة على الغربية وسيارات شفط المياه تنتشر في الشوارع

تعرضت مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية لموجة من الطقس السيئ، وسقوط الأمطار، المتوسطة ورفعت الأجهزة التنفيذية حالة الطوارئ، وتم الدفع بسيارات شفط المياه في أماكن تجمع مياه الأمطار.

وقال الدكتور المهندس حمدي محمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف والصحي بالغربية، إنه تم رفع مياه الأمطار على مستوى أفرع الشركة، عقب سقوطها بالتنسيق مع السادة رؤساء المدن والأحياء.

رفع مياه الأمطار

وأشار إلى أنه المعدات وفريق الطوارئ تمركزوا لرفع مياه الأمطار حال سقوطها، وبالتنسيق مع غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام المحافظة ومع رؤساء المدن والأحياء على مستوى مراكز المحافظة.

كما قامت جميع أفرع الشركة بتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة في الأماكن الحيوية، وفقاً لخطة التمركز المتفق عليها مسبقاَ مع قيادات المحافظة، وتم رفع المياه من الأماكن المغمورة بها لسيولة حركة المواطنين وانتظام حركة المرور.

مناشدة الشركة للمواطنين

وناشدت الشركة المواطنين بحسن التعامل مع شبكات الصرف الصحي وعدم القاء مخلفات داخلها فهذا قد يعرضها للانسداد و نهيب بكافة المواطنين التواصل معنا في حال الشكاوى الاتصال برقم الطوارئ 125 من أى خط أرضي أو عن طريق خدمة الواتساب 01200366333.