انطلاق جلسة لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني

بدأت منذ قليل، الجلسة التي تعقدها لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام.

جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث

واستأنف مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، بمناقشات المحور الاقتصادي، والتي تبدأ في تمام الثانية عشر ظهرا، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

المحور الاقتصادي

ويعقد المحور الاقتصادي جلستين حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائي.

وفي يوم الخميس الموافق 15 يونيو 2023م، ستعقد جلستان لقضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة.