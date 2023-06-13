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كلية العلوم بجامعة بنها تدشن مبادرة لزراعة الأشجار المثمرة

كتب:

حسن صالح
01:17 م | الثلاثاء 13 يونيو 2023
زراعة الأشجار المثمرة بجامعة بنها

زراعة الأشجار المثمرة بجامعة بنها

أعلن الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، تدشين مبادرة زراعة الأشجار المثمرة داخل كلية العلوم، بهدف زيادة المساحات الخضراء بالأشجار المثمرة، ونشر الوعي البيئي ، ومواجهة التغير المناخي، والاحتباس الحراري، وتأكيدا علي تفعيل دور المشاركة المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

الاهتمام بالبيئة المحيطة وخدمة المجتمع

وأكد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها أن مبادرة زراعة الأشجار تأتي تعظيمًا للدور المجتمعي الذي تتبناه جامعة بنها نحو الاهتمام بالبيئة المحيطة وخدمة المجتمع.

الجامعة أطلقت مبادرة هنجملها

يذكر أن جامعة بنها أطلقت في وقت سابق مبادرة تحت شعار  «هنجملها» لزراعة 1100 شجرة مثمرة على عدة مراحل بإجمالي زراعة 10 آلاف شجرة مثمرة بكليات الجامعة ومقر الجامعة الجديد بمدينة العبور فى إطار دور الجامعة المجتمعي ونشر روح العمل الجماعي بين منسوبي الجامعة من خلال مشاركتهم في زراعة الأشجار المثمرة.

يأتي ذلك في إطار تحسين البيئة وزيادة المساحات الخضراء بالأشجار المثمرة داخل كليات الجامعة من خلال تفعيل دور المشاركة المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030  حيث تستهدف المبادرة زيادة المساحات الخضراء داخل حرم الجامعة بالأشجار المثمرة ونشر الوعي البيئي ومواجهة التغير المناخي والاحتباس الحراري ومكافحة فقر الغذاء ومكافحة البطالة والحفاظ على كل نقطة مياه.

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