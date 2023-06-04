أسامة ربيع: قناة السويس ستمتلك أسطول قاطرات في نهاية 2024

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، التفاصيل الكاملة لتعطل ناقلة بترول في قناة السويس، موضحًا: «في صباح اليوم، كانت المركب قادمة من روسيا، ومتجهة إلى الصين، حيث يبلغ طولها 274 مترا، والغاطس 50 قدما وعرض 48 مترا، وتعرضت لعطل في الماكينات وفقدت السيطرة، حركة الملاحة تأثرت لمدة ساعة ونصف أو ساعتين إلا ربع، لم يتأخر إلا 8 سفن فقط حوالي ساعة ونصف أو ساعتين، وبالتالي فإن تأثير ما حدث اليوم على المجرى الملاحي كان صغيرا».

وأضاف «ربيع» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «كان بجوارها قاطرة لم تجعلها تمر، كما أن هناك مراكب أخرى لم تستطع المرور بجوارها، ووجهنا 3 قاطرات من بورسعيد من أجل قطرها، وتم ذلك في وقت قياسي».

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: «كانت المركب في الكيلو 12 ووصلناها للكيلو 17 بسبب وجود جراج هناك جاهزة لاستقبال السفن في مثل هذه الظروف، ولم يستغرق هذا الموضوع أكثر من 45 دقيقة، وعندما يتم إصلاحها فإنها ستعبر بشكل طبيعي، اما قافلة الجنوب فإنها تعمل بصورة جيدة».