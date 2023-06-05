من «إيفرجرين» لـ«سيفيغور».. اختبارات صعبة تخطتها قناة السويس بنجاح

نجاح باهر لقناة السويس خلال الآونة الأخيرة، في تخطي العقبات والمشكلات التي تواجهها، استطاعت من خلال رجالها إبهار العالم، من تعويم سفن جانحة، إلى إصلاح سفن معطلة، ليبقى الممر المائي الأهم والأبرز في المنطقة، ولعل آخر هذه العقبات هي تعطل السفينة الصينية «سيفيغور»، والتي تمكنت قناة السويس من تعويمها بالأمس.

جورج صفوت متحدث باسم هيئة قناة السويس، قال إن ناقلة نفط تعطلت في القناة، الأحد، ما عطل حركة المرور في الممر المائي العالمي لفترة وجيزة، بعدما عانت السفينة التي ترفع علم مالطا، عانت عطلا ميكانيكيا عند علامة الكيلومتر 12 من القناة، لذا نشرت القناة ثلاثة زوارق لقطر الناقلة والسماح للسفن الأخرى بعبور الممر المائي، وبعدها عادت الملاحة في القناة إلى طبيعتها.

تعويم سفينة جانحة

السفينة «سيفيغور» سبقتها العديد من السفن الأخرى التي تعطلت وجنحت في القناة، لكنها نجحت في تسييرها مرة أخرى وتخطي هذه الاختبارات الصعبة، ولعل أبرزها سفينة «إيفرجرين»، التي جنحت في قنا السويس بشكل معقد، قبل أن يعمل الجميع هناك على قدم وساق من أجل تسييرها، ونجحوا في تعوينها بعد نحو أسبوع من جنوحها.

ومنذ أيام وتحديدا في 25 من مايو الماضي، نجحت هيئة قناة السويس في إعادة تعويم سفينة كبيرة تسمى «شين هاي تونغ 23» وهي ناقلة بضائع سائبة يبلغ طولها 190 مترا، عطلت حركة الملاحة في القناة بعد ساعة و16 دقيقة من جنوحها، حسبما قالت شركة الشحن لِيث إيجينسيز، وجنحت تاركة وراءها 4 سفن على الأقل، قبل أن تنجح زوارق القطر في إعادة تعويم السفينة من جديد.

تعويم السفينة غلوري

وفي 6 من مارس الماضي، نشرت هيئة قناة السويس فيديو للحظات تعويم سفينة جانحة يبلغ طولها 400 متر، وغاطس 15 مترا تحت سطح المياه بالممر الملاحي، تحمل حاويات بحمولة 163 ألف طن بضائع، وكشف الفيديو قيام القاطرات التابعة للهيئة بالتعامل مع السفينة وتعويمها، واستئناف عبورها بقناة السويس مرة أخرى، بعد محاولات دامت لـ4 ساعات.

وفي 9 من يناير الماضي، أعلنت شركة الشحن «ليث إيجينسيز» على تويتر، أنه جرى تعويم السفينة «غلوري» التي جنحت في قناة السويس خلال عبورها مع القافلة المتجهة جنوبا قرب مدينة القنطرة، وذكر رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن فريق الإنقاذ البحري للهيئة تعامل باحترافية مع عطل فني مفاجئ لماكينات سفينة الصب غلوري في الكيلومتر 38 العابرة ضمن قافلة الشمال في رحلتها قادمة من تركيا ومتجهة إلى الصين، وتم قطر السفينة العاطلة للكيلو متر 51 ترقيم القناة.