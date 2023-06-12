منصة WATCH IT تعلن عن حلقة جديدة من برنامجها Sold Out بحضور إسعاد يونس

تزيح منصة «WATCH IT» الستار عن حلقة جديدة من برنامجها «Sold Out»، وذلك بحضور الفنانة إسعاد يونس.

إسعاد يونس ضيف محمود سعد

ويستضيف الإعلامي محمود سعد، الفنانة الكبيرة إسعاد يونس على هامش عروض «SoldOut Interviews»، وذلك يوم 24 يونيو الجاري، في تمام الساعة 8.30 مساءا.

وحرصت الصفحة الرسمية للعروض على التروّيج للحلقة، إذ نشرت البوستر، مع تعليق: «مفاجأة عروض يونيو من SoldOut Interviews من أعمال WATCH IT الأصلية صاحبة السعادة بنفسها الأستاذة الفنانة الكبيرة إسعاد يونس هي المرة دي اللي في ضيافتنا مع الأستاذ محمود سعد في أول لقاء من نوعه على المسرح مباشرة معاكم وفي وسطكم، اجهزوا تحتفلوا معانا بهذه الأيقونة المصرية اللي مفيش زيها واجهزوا بأسئلتكم لأن وكالعادة أنتم جزء أساسي من العرض، اللقاء الكبير حيكون يوم السبت 24 يونيو الساعة 8.30 مساءا على مسرح الفلكي، كل عروضنا غير مسموح فيها بالتصوير، يترك التليفون خارج القاعة في خزائن مخصصة وحتى انتهاء العرض».

تجربة «Sold Out» الأولى من نوعها في مصر

يُذكر أنَّ تجربة Sold Out هي الأولى من نوعها في مصر، حيث تقدم عروض ترفيهية كاملة لايف على مسارح مصر المختلفة في خطوة هدفها تطوير العروض الحية بحضور الجمهور من كل الأعمار.

وتتنوع عروض «Sold Out» بين عروض كوميدية «Stand-Up Comedy» وعروض موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية، كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد.