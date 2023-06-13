«النواب» يوافق على 5 اتفاقيات جديدة للبحث والتنقيب عن البترول

وافق مجلس مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على 5 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول للتعاقد من أجل البحث والتنقيب عن الغاز بالبحر المتوسط، في ضوء تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

لجنة الطاقة والبيئة

واستعرض حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تفاصيل مشاريع القوانين بالاتفاقيات الدولية، قائلا إنّ ما تضمّنته المشروعات يحقق عائدا جيدا ويفتح بابا للاستثمارات الأجنبية، فضلا عن تأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلية، وتدريب العناصر البشرية، والحصول على منح غير مستردة.

ووافق المجلس على المشروعات التالية «مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة طيبة البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع)».

مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول

كما جرت الموافقة على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي.في، وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة بيلا تريكس سيتي إيست البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

والمشروع الثالث بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي بياكسبلوريشن (دلتا) ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 2016 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال الطابية البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع)، والرابع مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد وشركة ونترشل ديا دبليو إن دي جي إم بي إتش للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال غرب أبو قير البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

والمشروع الخامس هو قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال كينج مريوط البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).