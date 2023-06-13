«الإحصاء»: انخفاض أعداد المركبات المرخصة حتى نهاية 2022 بنسبة 8.9%

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نشرة بحصر ‏المركبات المرخصة في مصر، حتى نهاية ديسمبر الماضي، مؤكدا في تقرير نشر اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد المركبات المرخصة في محافظات الجمهورية بلغ 9.9 مليون مركبة، مقابل 10.9 مليون مركبة في نفس الفترة من العام السابق، بنسبة انخفاض 8.9%.

واحتلت محافظة القاهرة المرتبة الأولى في عدد المركبات المرخصة، بإجمالي 2.6 مليون مركبة، تمثل نسبة 25.8% من العدد الإجمالي على مستوى الجمهوري، وجاءت محافظة الجيزة في المرتبة الثانية بعدد 1.3 مليون مركبة، ثم الإسكندرية في المرتبة الثالثة بـ722.3 ألف مركبة، وشمال سيناء في المرتبة الأخيرة، بـ38.7 ألف مركبة.

وأضاف التقرير أن إجمالي عدد السيارات الملاكي المرخصة بلغ 5.1 مليون سيارة بنسبة 93.8%، تليها سيارات الأجرة بعدد 328 ألف سيارة، بنسبة 6%، وبلغ إجمالي عدد الأتوبيسات المرخصة 173.9 ألف أتوبيس، بنسبة 1.75، من إجمالي عدد المركبات المرخصة، وجاءت الأتوبيسات الخاصة في المرتبة الأولى بعدد 79.8 ألف أتوبيس، مقابل 13.8 ألف أتوبيس عام.

وبلـغ إجمالي عـدد سيارات النقـل والمقطورات المرخصة 1.3 مليون سيارة، فيما بلغ إجمالي عدد سيارات النقل المرخصة 1.2 مليون سيارة.