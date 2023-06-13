محظورات على الحجاج تجنبها خلال أداء المناسك.. أبرزها التواجد بأماكن الزحام

قال أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن هناك عدد من المحظورات حددها المجلس يجب على حجاج السياحة تجنب القيام بها خلال موسم الحج لهذا العام وذلك حفاظا على سلامة الحجاج وحسن أدائهم للمناسك، لافتا إلى أنَّ تلك المحظورات تشمل ضرورة ابتعاد الحجاج عن أماكن الزحام والتجمعات وعدم الخروج في ساعة الذروة نظرًا للأعداد الكبيرة التي ستؤدى مناسك الحج هذا العام من مختلف دول العالم.

البعد عن تبادل أدوات الحلاقة

وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، لـ«الوطن»، أن المحظورات تشمل أيضا ضرورة عدم الخوض في أي موضوعات قد تٌضيع على الحجاج ثواب الحج، إضافة إلى البعد عن تبادل أدوات الحلاقة ، والحرص على النظافة الشخصية، وضرورة اصطحاب سجادة صلاة لكل حاج وعدم تبادلها مع الآخرين.

وأشار إلى أنَّ شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج تطالب حجاجها عن طريق المشرفين المرافقين للحجاج بضرورة اتباع تلك التعليمات حرصا على إتمام الفريضة على أفضل وجه وأيضًا حرصًا على صحة وسلامة الحجاج المصريين، موضحًا أنَّ تلك التعليمات يتمّ إعطائها للحجاج خلال فترة الحج وذلك بداية من استقبالهم بمطار السفر.

الالتزام بمرافقة المشرفين

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، أنَّ على كل الحجاج الالتزام بتنفيذ تعليمات المشرفين المرافقين لهم مع ضرورة الالتزام بكل تفاصيل برنامج الحج المبرم ما بين الشركة والحاج، موضحًا أنَّ كل شركات السياحة حريصة على توفير كل سبل الراحة للحجاج والتي تمكنهم من أداء نسك الحج على أفضل وجه.