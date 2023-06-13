ندوات بمديريات القوى العاملة بالإسماعيلية عن الإسعافات والإدمان

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، ندوة للتوعية من خلال إدارة التنظيم والإدارة بالمديرية، وذلك بمصنع فريش بالمنطقة الصناعية، في ضوء استكمال سلسلة ندوات التوعية عن مبادئ الإسعافات الأولية ومخاطر الإدمان التي بدأتها المديرية بالتعاون المستمر مع جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف التي تقوم بها المديريات داخل المنشآت المختلفة والتواجد المستمر بين العاملين وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة.

محاور التوعية عن مبادئ الإسعافات الأولية

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، في تقريره للوزارة، أنه تم تنظيم الندوة، تحت إشراف المديرية حيث ألقت الدكتورة سامية الحسيني أستاذ مساعد التمريض الباطني بكلية التمريض محاضرة تناولت فيها محاور التوعية عن مبادئ الإسعافات الأولية، وقامت باستعراض مراحل فحص المصاب وأهم محتويات حقيبة الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الإصابات والجروح ومضاعفات النزيف، وكذلك بتوضيح علامات توقف عضلة القلب والتنفس.

مواجهة ومكافحة ظاهرة الإدمان

وأضاف مدير المديرية، أن الندوة تضمنت أيضًا محاضرة قدمها الدكتور أحمد هشام بكلية التمريض تناولت التوعية الصحية الإرشادية لمواجهة ومكافحة ظاهرة الإدمان والعوامل التي تسبب ذلك وطرق الوقاية والعلاج منه.