عميد «زراعة قناة السويس» الأسبق يطالب بتشديد الرقابة على تجار الجملة

وجه ناصر مندور عميد كلية الزراعة الأسبق بجامعة قناة السويس، الشكر والتقدير لكل العاملين في قطاع الزراعة، مشيرا إلى ضرورة تدخل الدولة في الوقت المناسب وأن يكون لها دور رقابي فعال.

جاء ذلك خلال جلسة لجنة الزراعة والأمن الغذائي برئاسة اللواء هشام الحصري، لمناقشة ملف «دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير.. دعم الزراعة والائتمان والديون».

وأضاف عميد كلية الزراعة الأسبق، أن التسعيرة عنصر هام لابد من التركيز عليها، مثلما حدث من قبل فيما يتعلق بتوريد القمح، قائلا: «إننا وضعنا سعر القمح أمام السعر الحقيقي».

دور رقابي على تجار الجملة

وطالب «مندور»، بضرورة أن يكون هناك دور رقابي على تجار الجملة مع ضرورة توسع الرقعة الزراعية على الكثير من السلع الاستراتيجية مثل الفول الصويا والذرة الصفراء، مضيفًا: «لا نغفل الرقابة على البذور والمبيدات أيضا».