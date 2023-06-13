قطع المياه 6 ساعات عن قرية نوسا الغيط بالدقهلية الخميس.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قيام الشركة بقطع المياه عن قرية نوسا الغيط التابعة لمركز أجا، الخميس المقبل لمدة 6 ساعات، بداية من الساعة 10 صباحًا، على أن تعود مرة أخرى الساعة 4 مساءً.

انقطاع المياه في قرية نوسا الغيط

وشددت الشركة في بيان لها على المواطنين المتضررين من انقطاع المياه في المنطقة، «المصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات» ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الصيانة.

سبب انقطاع المياه الخميس المقبل

وأوضحت الشركة أنه سيتم قطع المياه في قرية نوسا الغيط التابعة لمركز أجا بسبب القيام بأعمال صيانة على قطعتين قطر 12 بوصة حديد وقطر 8 بوصة بلاستيك بالقرية.

موعد انقطاع المياه بقرية بأجا

ونوهت إلى أن قطع المياه يستمر لحين الانتهاء من أعمال الصيانة والتي تستمر لمدة 6 ساعات، على أن تعود مرة أخرى في الرابعة مساء.