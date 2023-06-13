مصرع 15 شخصا وإصابة 3 في حادث تصادم على طريق الكريمات

لقي 15 شخصا مصرعهم وأُصيب 3 في حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة تريلا على طريق الكريمات، ونُقلت الجثامين والمصابون إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة.

بلاغ بالواقعة

كان الواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من اللواء أحمد خلف، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، بتلقيه بلاغًا بسقوط وفيات وإصابات في حادث مروري على طريق الكريمات.

تفاصيل الواقعة

وتحركت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، واتضح من خلال التحريات الأولية أنّ سيارة الميكروباص دخلت في سيارة تريلا كانت تقف على الطريق، ما أسفر عن مصرع 15 شخصًا من بينهم سائق الميكروباص و3 مصابين.

التصريح بدفن الجثامين

وانتقلت النيابة العامة إلى مكان الحادث، وأجرت معاينة للحادث، ومناظرة للجثامين وصرحت بدفن المتوفين، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، مع الاستماع لأقوال سائق التريلا.