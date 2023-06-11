مصرع موظف في حادث تصادم بالهرم.. والأمن يضبط قائد السيارة

لقي موظف مصرعه في حادث تصادم أثناء عبوره الطريق، إذ اصطدمت به سيارة ملاكي، وتمّ نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفى أعلى الطريق السياحي، أعلى المنصورية اتجاه المعادي.

وأمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم احمد عصام رئيس المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث وبالانتقال والفحص تبين أثناء سير سيارة ملاكي قيادة ربة منزل، 40 سنة، اصطدمت بموظف 55 سنة أثناء عبوره الطريق مما أدى إلى وفاته في الحال.

وتمّ نقل الجثمان إلى المستشفى، وتمّ التحفظ على السيارة وقائدتها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.