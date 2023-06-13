يستقبل المسلمون عيد الأضحى المبارك يوم 28 يونيو الجاري، وتختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى بفارق دقائق معدودة، وتستعرض «الوطن» موعد صلاة العيد الكبير 2023 في الزقازيق بمحافظة الشرقية، وفق بيان صادر لهيئة البحوث الفلكية.

صلاة العيد الكبير 2023 بالزقازيق

ويؤدي المسلمون صلاة العيد الكبير 2023 بالزقازيق في تمام الساعة 6:19 صباحا، على أن تقام الصلاة في الأماكن الفضاء والساحات، كما يمكن للمصلين أداء صلاة العيد الكبير 2023 في المساجد التي يقام بها صلاة الجمعة في المدن والقرى بالمراكز المختلفة بمحافظة الشرقية، حسبما تعلن عنه مديرية الأوقاف.

صلاة عيد الأضحى بالمساجد والساحات

وقال الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل مديرية أوقاف الشرقية، إن المديرية ستعلن عن أماكن وساحات تخصصها لإقامة صلاة العيد الكبير 2023 خلال الأيام القليلة القادمة، بعد موافقة الجهات المعنية عليها، تحت إشراف وتأمين كامل من كافة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية.