تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة دمياط.. الرسوم والمواعيد

أكد المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه جرى فتح باب تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة دمياط، السبت 3 يونيو الجاري، ولمدة 15 يوما، لتنتهي خلال الأسبوع الجاري.

خطوات التقديم في تظلمات الشهادة الإعدادية 2023

وكشف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط في تصريحات لـ«الوطن»، خطوات التقديم في تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بدمياط، كالتالي:

- الذهاب إلى مدرسة عمر مكرم الابتدائية، مقر للجنة استقبال التظلمات للشهادة الإعدادية بدمياط 2023، لتقديم طلب التظلم ولتسديد رسوم التظلمات.

- تحدد اللجنة موعد محدد للطالب لعمل التظلم.

- يتوجه الطالب في الموعد المحدد له من قبل اللجنة إلى كنترول مديرية التربية والتعليم بدمياط

- يجري الطالب الكشف على ورقة الامتحان في المادة المحددة للتظلم.

- تقوم المديرية بإرسال الأوراق إلى الموجهين المتخصصين، ويجري عمل اللازم.

- يتابع ولي الأمر مع المديرية والإدارة التابعة لها الطالب، للاستعلام عن موعد ظهور نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بدمياط.

رسوم عمل تظلمات الشهادة الإعدادية 2023

وأوضح «عبدالرؤوف» أن رسوم عمل تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة دمياط 35 جنيها لكل مادة، ويتاح التقديم في كل المواد بشرط دفع الرسوم، والحضور في الميعاد المحدد من قبل اللجنة.

موعد انتهاء تظلمات الشهادة الإعدادية 2023

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إلى أن التظلمات تستمر في محافظة دمياط لمدة 15 يوما، على أن تنتهي في منتصف شهر يونيو الحالي، ويجري حفظ الملاحظات الخاصة بالطلاب وعرضها على الموجهين، وتتيح المديرية نتيجة التظلم بعد الانتهاء من مراجعة الملاحظات داخل المدرس التابع لها الطالب.