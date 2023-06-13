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موعد صلاة العيد الكبير 2023 في قنا.. الساحات والمساجد تستعد

كتب:

رجب آدم
09:14 م | الثلاثاء 13 يونيو 2023
موعد صلاة العيد الكبير في قنا

موعد صلاة العيد الكبير في قنا

يتبقى 15 يوما على عيد الأضحى المبارك، ويبحث المواطنون عن موعد صلاة العيد الكبير 2023 في قنا، استعدادا لأدائها في موعدها يوم الأربعاء 28 يونيو الجاري، أول أيام العيد، بحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في قنا

وحدد معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية موعد صلاة العيد الكبير 2023 في قنا، في تمام الساعة 6:24 صباحا، موضحا أن عيد الأضحى فلكيا يوم الأربعاء 28 يونيو الجاري.

عيد الأضحى المبارك 2023 بقنا.. الأوقاف تستعد

وقال الشيخ ماهر جبر، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة قنا، إن المديرية وجميع إداراتها شارفت على الانتهاء لاستقبال المصلين في الساحات والمساجد لأداء صلاة العيد الكبير 2023 في قنا.

4 آلاف مسجد في قنا لصلاة العيد

وأكد «جبر» في تصريحات صحفية، أن هناك أكثر من 3993 مسجدا على مستوى المحافظة، وعدد من الساحات تستعد لاستقبال المصلين.

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