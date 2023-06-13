تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الشرقية.. تعرف على آخر موعد

تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية فتح باب تلقي طلبات تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الشرقية، لاستقبال طلبات التظلم من الطلاب والطالبات الراغبين في تعديل درجات الامتحانات الخاصة بهم وبيان ما إذا كان حرموا من درجات من عدمه.

تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الشرقية

وكان المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أعلن عن فتح باب التقدم في ظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الشرقية يوم الثلاثاء الماضي ومن المقرر أن تنتهي يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو المقبل.

رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الشرقية

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الشرقية، يبلغ 35 جنيها فقط لكل مادة تورد بخزينة الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة تيسيرا علي أولياء الأمور .

خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الشرقية

وهناك عدة خطوات يجب اتباعها عند التقدم بتظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الشرقية، وهي كالتالي:

- يتوجه الطالب الراغب في عمل تظلمات إلى شؤون الطلبة بالإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة المسجل بها.

- تسديد رسوم عن كل مادة يرغب الطالب في التظلم عليها.

- إحضار إيصال رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023.

- إحضار طلب بالمواد المطلوب التظلم عليها.

- تسليم طلب تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.

- يُسمح للطالب وولي أمره فقط بدخول لجنة النظام والمراقبة لمطالعة أوراق الإجابة، خلال إجراء تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

- سوف يحدد للطالب وولي أمره موعد الاطلاع علي كراسة الإجابة بمقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية بجوار ديوان مديرية التربية والتعليم في الموعد المحدد والتاريخ المحدد من قبل لجنة التظلمات بالإدارة التعليمية.