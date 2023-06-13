تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة بني سويف.. آخر موعد 20 يونيو

تواصل مديرية التربية والتعليم تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة بني سويف، للطلاب الراغبين في تقديم تظلم من نتائج الفصل الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، والتي تنتهي 20 يونيو الجاري.

خطوات التقديم في تظلمات الشهادة الإعدادية 2023

وقال الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، في تصريحات لـ«الوطن»، إن خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة بني سويف كالتالي:

- يقوم ولي الأمر أو الطالب بتسديد قيمة التظلم عن كل مادة في خزينة المديرية.

ـ ملء طلب مراجعة المواد من إدارة شؤون الطلبة بالمديرية، على أن يتم مراجعة أوراق إجابة قطاع «أ» بمقر مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية، وقطاع «ب» بمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بمدينة بني سويف.

رسوم عمل تظلمات الشهادة الإعدادية 2023

وحددت مديرية التريبة والتعليم رسوم عمل تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة بني سويف، وهي 35 جنيها عن كل مادة تسدد في خزينة المديرية، ويتوجه الطالب بعد ملء طلب مراجعة المواد من إدارة شؤون الطلبة بالمديرية، إلى القطاع المخصص لمراجعة أوراق إجابته.

موعد انتهاء تظلمات الشهادة الإعدادية 2023

ومن المقرر أن يكون موعد انتهاء تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة بني سويف، الثلاثاء 20 يونيو الجاري، وهو الموعد المحدد من قبل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.