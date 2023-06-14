ليلى طاهر تعلق على شائعات وفاتها: «أنا زي الفل.. ومش أول مرة تحصل»

استنكرت الفنانة القديرة ليلى طاهر الشائعات التي تواترت حول وفاتها، قائلة: «أنا زي الفل بس الناس مش مقتنعة.. ومش أول مرة حصل قبل كده 3 أو 4 مرات».

طاهر: مبقتش بتضايق من خبر وفاتي زي الأول

وأضافت «طاهر» خلال مداخلة هاتفية لها لبرنامج «كلمة أخيرة» على شاشة ON، أنَّه «زمان كنت بتضايق لكن دلوقتي مابقتش أتضايق وبقول دول هبل ومش عندهم حاجة يكتبها فيكتب أخبار وفاة ولو صحفي أو محرر فن المفروض يدقق ويلاقي حاجة يكتبها».

قلق الناس عليا كان ملفت وحب الناس اللي متعرفنيش

وتابعت الفنانة ليلى طاهر، «اللافت اليوم هو قلق الناس عليا»، «لفت نظري حب الناس اللي متعرفنيش في الشارع وفي كل مكان وبحثهم عن رقمي عشان يطمنوا عليا ولقيت الناس هجموا عليا في نادي الجزيرة وكأنهم شافوني أول مرة قعدوا يحضنوني ويبوسوني ويشتموا في اللي كتب الخبر».

مش هعمل حاجة أقل من اللى قدمته والسبب تاريخي وحب الناس

وعن غيابها عن الشاشة، أكدت «طاهر» أنَّ السبب هو حب الناس واحترامهم الذي يجبرها على عدم التنازل بقبول أدوار لا تليق بتاريخها الفني الذي تعتز به، قائلة «إلى الآن لم أعثر على شيء يتسق مع ما قدمته خاصةً أن المرحلة العمرية اختلفت وكذلك نوعية الفن».

وذكرت أنها قدمت باقة متميزة من الأعمال سواء دراما أو مسرحيات أو افلام قائلة، «أبرز الأدوار المقربة لقلبي فيلم الأيدي الناعمة وصلاح الدين وهامليت وأشياء كثيرة قدمتها مش عارفة أقول إيه ولا إيه».