تفعيل غرفة العمليات بمحافظة أسوان استعدادا للعاصفة الرملية

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمراكز والمدن تحسبًا لسوء الأحوال الجوية، لحين انتهاء موجه الطقس السيئ وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، وأصدر عدة نصائح وتوجيهات يجب على المواطنين اتباعها حال هبوب العاصفة حتى ينجو من أي أضرار.

وقال محافظ أسوان، في بيان صحفي، إنه جرى تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة للتواصل والتنسيق المستمر مع غرف العمليات الفرعية، وكافة الجهات المعنية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أي أحداث طارئة، خاصة على الطرق السريعة والمرور، والتخلص من أي آثار تنتج عن هبوب العواصف الترابية والرملية أو سقوط الأمطار، والتأكد من سلامة وتطهير كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة.

احتياطات المرور بأسوان

ووجه بمراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة لمواجهة الأمطار، وكذا مراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة، والبالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع، ومراجعة المنشآت التعليمية والحكومية للتأكد من جاهزيتها.

وكلف محافظ أسوان، إدارة المرور بنشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أي تداعيات ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق وتوزيع معدات شفط المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة، واستعداد فرق الطوارىء بكافة التخصصات من: «المياه، والصرف الصحى، والكهرباء، والمرور، والطرق، والغاز وغيرها».

احتياطات مديرية الصحة بأسوان

ووجه مديرية الصحة برفع درجة الإستعداد فى كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال ، والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة، وتجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة.

تحذير القيادة وقت العاصفة

وناشد محافظ أسوان المواطنين بتوخي الحيطة والحذر، خاصة قائدى السيارات أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية، والإلتزام بالسرعات المقررة، وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية، مع إتباع التعليمات المرورية الخاصة فى حالة هبوب عواصف ترابية أو سقوط أمطار، وتجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك، وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية فى حالة حدوث موجات هواء شديدة، وعدم الوقوف فى الأماكن المكشوفة حفاظاً على السلامة والصحة العامة من أي أضرار.

بلاغات الخط الساخن في أسوان

لافتاً إلى أنه يتم تلقى أى شكاوى أو بلاغات على الخط الساخن 114، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943، و 01278655167، و 01091565955 ، أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 .