مصرع عامل في حريق «حوش» بسوهاج

لقي عامل مصرعه، أثناء مشاركته في إخماد حريق بمنزله، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد تلقيه إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بنشوب حريق بحوش بناحية نجع الشيخ رمضان بدائرة المركز.

الانتقال لموقع الحادث

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج لموقع الحادث، تبين نشوب الحريق بحوش ملك المدعو «ناصر. م. ع» سن 57 عاما، عامل ويقيم بذات الناحية، وجرى الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

مصرع مالك الحوش

نتج عن الحريق، وفاة مالك الحوش نتيجة إصابته بحالة حروق متفرقة بالجسم، أثناء مشاركته في إخماد الحريق، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاة المركزي.

تحرير محضر بالواقعة

أفادت ابنة المتوفى سن 28 عاما، ربة منزل، تقيم بذات الناحية، بمضمون ما تقدم، وأرجعت سبب الحريق إلى تطاير شرر أثناء قيام والدها بإشعال النيران بكمية من المخلفات داخل الحوش.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.