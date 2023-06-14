ما حكم الطواف بالأدوار العلوية في المسجد الحرام؟.. «الأزهر للفتوى» يجيب

الظروف الصحية قد تمنع بعض حجاج بيت الله الحرام من الطواف في صحن الكعبة الشريفة مباشرة، ولذلك يتساءل الكثيرون عن الحكم الشرعي لهذا الأمر فضلا عن حكم الاستراحة للحجاج أثناء الطواف والسعي بين الصفا والمروة.

حكم الطواف بالأدوار العلوية

ونشر مركز الأزهر العالمي للفتوى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورا يجيب فيه عن ما حكم الطواف بالأدوار العليا؟، مؤكدا أنه يجوز للحاجِّ أن يطوف بالأدوار العلوية أثناء أدائه المناسك، وله من الأجر مثل مَن طاف في صحن الطَّواف حول الكعبة مباشرة.

وأضاف «الأزهر للفتوى» أنه يباح للحجاج الاستراحة أثناء الطَّواف والسعي عند الحاجة إلى ذلك، خاصة في حال إذا كان الحاج كبير في السن أو يظهر عليه الإرهاق الشَّديد، فضلا عن أنه يُثاب على ترك التَّزاحم صيانة للحُجَّاج والمعتمرين.

دعاء يُمكنك من الحج

وكان قد نصح الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سيدة سألته عن دعاء يمكنها من أداء مناسك الحج قائلا: «أوصيكي بالصلاة على النبي كل يوم، بالإضافة إلى ترديد دعاء اللهم ارزقني حج بيتك الحرام، فضلا عن ترديد هذا الدعاء كل يوم لأكثر من 4 آلاف أو 5 أو 6 آلاف مرة، والله سبحانه وتعالى سيُكتب لكي الحج».