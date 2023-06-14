كيفية التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير مركبة في خطوات.. تعرف عليها

الكثير من الأشخاص لديهم رغبة في شراء سيارة يحتاجونها في أمورهم الحياتية، فعند شرائها يوجد بعض الخطوات قبل أن تدفع قيمة السيارة يجب أن تتأكد من صحة بياناتها وأنها لا تحمل أي مخالفات حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية ويمكنك الاستعلام من خلال خدمة التأكد من صحة بيانات تيسير رخصة المركبة عبر الإنترنت، وفي هذا الإطار ترصد «الوطن» خطوات التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير مركبة من خلال موقع وزارة الداخلية.

كيفية التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير السيارة

تعد خدمة التأكد من صحة بيانات تسيير مركبة إحدى الخدمات التفاعلية الهامة التي يستفيد منها المواطن وينصح باستخدام الخدمة قبل شراء أي مركبة مستعملة للتأكد من صحة رخصة المركبة وصدورها من إحدى وحدات تراخيص المرور.

خدمة التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير مركبة

قبل اختيار الخدمة يجب أن يتوفر لديك الآتي:

أولا: نوع إثبات الشخصية إذا كان بطاقة شخصية أو جواز سفر.

- الرقم القومى.

- بيانات ترخيص المركبة.

- بيانات المركبة نفسها.

خطوات التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير مركبةالدخول على موقع وزارة الداخلية من هنــــا.

اختيار خدمات مركباتي

الضغط على التأكد من صحة بيانات مركبة، والضغط على بدء الخدمة.

اختار نوع المالك من بين أفراد أو جهات، ثم نوع اثبات الشخصية، وادخال الرقم القومي للمالك، ثم الضغط على موافق على الشروط والأحكام ثم "التالي".

ثم ادخال بيانات ترخيص المركبة، مثل رقم اللوحة، وتاريخ اصدار ترخيص المركبة والانتهاء، ثم اختار المحافظة ثم التالي.