غلق 11 منشأة طبية مخالفة وضبط طن لحوم مجهولة المصدر في بني سويف

أسفرت حملة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة بني سويف، عن غلق 11 منشأة طبية خاصة، وذلك لمخالفة اشتراطات الترخيص، وعدم الالتزام باشترطات مكافحة العدوى وإجراءات السلامة الصحية.

غلق 11 منشأة طبية خاصة في بني سويف

وتضمنت المنشآت المغلقة 3 معامل تحاليل، و7 عيادات خاصة بأطباء، ومركز للنساء والتوليد والحضانات، وتنوعت المخالفات بين عدم الترخيص من الجهة المختصة، إضافة إلى عدم الإلتزام باشترطات مكافحة العدوى.

حملة مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة والأسواق في بني سويف

وشنت لجنة حماية المستهلك في محافظة بني سويف، حملة مكبرة، أشرف عليها اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد تنفيذَا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

واستهدفت الحملة المرور على المنشأت الصحة الخاصة، والأسواق والمحلات التجارية، والمجازر والشوارد وأماكن بيع اللحوم بدائرة مركز ومدينة بني سويف.

وشارك في الحملة العلاج الحر بمديرية الصحة في بني سويف، والطب البيطري، والتموين، والطب الوقائي بمديرية الصحة، والتمريض، والقوى العاملة، والبيئة والمتابعة والتفتيش المالي والإداري.

التحفظ على طن لحوم مجهولة البيانات في حملة مكبرة ببني سويف

كما أسفرت الحملة عن تحرير 21 محضرا لمخالفات في الأسواق والمحلات، شملت 5 محاضر للذبح خارج المجازر الحكومية، 12 محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر لعدم إصدار فواتير وشهادات صحية، فيما تم التحفظ على طن لحوم مجهولة المصدر وبدون بيانات، وتحرير المحاضر اللازمة تمهيداً لإحالتها لجهات التحقيق المعنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.