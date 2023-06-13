توزيع لحوم على الأسر الأولى بالرعاية في قنا

وزعت جمعية الأورمان تحت رعاية ودعم من مديرية التضامن الاجتماعى بقنا، 1200 كيلو لحوم على 600 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى العركي والدهسه وخارفه بمركز فرشوط، والهيشه البحريه وعزبه دنقل بمركز نجع حمادي فى محافظة قنا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا.

توزيع اللحوم الحمراء على الأسر الأولى بالرعاية

وأكد حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا، أن توزيع اللحوم جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع مراكز وقرى محافظة قنا.

وأشاد «عثمان» بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء، والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.

وأشاد شعبان، بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مؤكدًا أن أهم ما يميز التحالف هو التنوع في أعضائه، فهناك مؤسسات تعمل في الصحة وأخرى في السلع الغذائية ومؤسسات تعمل في إعادة الإعمار بالإضافة إلى مؤسسات تعمل في قوافل العيون، وأن الهدف منه هو التشاركية بين المؤسسات المختلفة، بعدما كانت تعمل في جزر منعزلة، أصبحت تعمل تحت مظلة واحدة وتصل إلى الأماكن المستحقة من خلال أبحاث ميدانية وتوجه المساعدات والقوافل الطبية المتميزة الشاملة للمناطق الأكثر احتياجًا دون إزدواجية في توزيع الخدمات من خلال قاعدة بيانات تم إنشائها بين أعضاء التحالف والرقابة الإدارية لمنع ازدواج الخدمة وتوصيل المساعدات الحقيقية للمستحقين على مستوى الجمهورية.