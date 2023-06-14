ماذا يحدث في طقس الساعات المقبلة؟.. الأمطار على مكان واحد فقط

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية حدوث حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث من المتوقع أن يكون طقس اليوم معتدلا في الصباح الباكر، حارا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلًا على كل الأنحاء.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس، حيث يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

تحذير من الشبورة المائية ونشاط الرياح

كما حذرت الأرصاد من الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لنشاط الرياح أكدت الأرصاد الجوية أن نشاط الرياح سيكون على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، على أن تنحسر فرص سقوط الأمطار وتبقى هناك احتمالات سقوط الأمطار الخفيفة التي قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة بنسبة حدوث قد تصل لـ20%.