أشياء شهدها العالم في طقس الربيع لأول مرة هذا الموسم (فيديو)

شهد فصل الربيع في العام الجاري 2023 بعض الظواهر لأول مرة التي طرأت على الطقس خلاله في مقدمتها الحالة المدارية في بحر العرب «بيبارجوي»، والعاصفة الترابية التي تشهدها مصر وأمطار العراق، بالإضافة إلى ظاهرة النينو التي يشهدها العالم خلال العام الجاري.

صنف المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات، الحالة المدارية في بحر العرب بأنها «إعصار من الدرجة الأولى»، حيث تمركز الإعصار وسط شرق بحر العرب عند خط عرض 21.0 شمالاً وخط طول 66.8 حيث تبلغ سرعة الرياح حول المركز من 145 إلى 155 كم في الساعة مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض.

كما تم إجلاء أكثر من 40 ألف شخص في الهند وباكستان مع اقتراب الإعصار بيبارجوي مصحوبا برياح تزيد سرعتها عن 150 كيلومترا في الساعة.

يمر العالم بالعديد من الظواهر الطبيعية التي تؤثر مناخيا على كوكب الأرض، ومنها ظاهرة النينو وهي كلمة إسبانية تعني «الولد الصغير»، حيث يؤدى تغير درجة الحرارة في أحد المحيطات إلى تغير المناخ بمنطقة أخرى بعيدة، وغالبا تكون للأبرد، بحسب موقع الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية «نوا».

