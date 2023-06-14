أشياء شهدها العالم في طقس الربيع لأول مرة هذا الموسم (فيديو)

شهد فصل الربيع في العام الجاري 2023 بعض الظواهر لأول مرة التي طرأت على الطقس خلاله في مقدمتها الحالة المدارية في بحر العرب «بيبارجوي»، والعاصفة الترابية التي تشهدها مصر وأمطار العراق، بالإضافة إلى ظاهرة النينو التي يشهدها العالم خلال العام الجاري.

العاصفة المدارية في بحر العرب إعصار من الدرجة الأولى

صنف المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات، الحالة المدارية في بحر العرب بأنها «إعصار من الدرجة الأولى»، حيث تمركز الإعصار وسط شرق بحر العرب عند خط عرض 21.0 شمالاً وخط طول 66.8 حيث تبلغ سرعة الرياح حول المركز من 145 إلى 155 كم في الساعة مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض.

كما تم إجلاء أكثر من 40 ألف شخص في الهند وباكستان مع اقتراب الإعصار بيبارجوي مصحوبا برياح تزيد سرعتها عن 150 كيلومترا في الساعة.

ظاهرة «النينو» المتسببة في التغيرات المناخية

يمر العالم بالعديد من الظواهر الطبيعية التي تؤثر مناخيا على كوكب الأرض، ومنها ظاهرة النينو وهي كلمة إسبانية تعني «الولد الصغير»، حيث يؤدى تغير درجة الحرارة في أحد المحيطات إلى تغير المناخ بمنطقة أخرى بعيدة، وغالبا تكون للأبرد، بحسب موقع الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية «نوا».

ماذا تعني ظاهرة النينو المناخية؟

ويمكن أن تعني ظاهرة النينو أيضا حدوث ظروف أكثر جفافا من المتوسط في شمال غربي المحيط الهادي، حيث قالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة الأمريكية: «لن تنتج كل هذه التأثيرات عن حدوث النينو لمرة واحدة، لكن ظاهرة النينو تزيد من احتمالات حدوثها».

تحذر من الأرصاد في مصر بشأن العاصفة الترابية

أصدرت هيئة الأرصاد تحذيرا جويا بشأن العاصفة الترابية موضحة أنها بدأت على عدد من المناطق الآن، حيث وقالت الأرصاد، إن هذا التحذير الجوي بشأن العاصفة الترابية موجه الآن إلى مناطق شمال ووسط الصعيد والصحراء الغربية وخليج السويس ومحافظة البحر الأحمر.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى بداية نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة الآن على هذه المناطق.

أمطار وارتفاع في درجات الحرارة بالعراق

أما في العراق، أعلنت هيئة الأنواء الجوية، تساقط للأمطار وارتفاع في درجات الحرارة.

وشهد العراق، السبت الماضي طقسا غائما جزئيا مع تساقط زخات مطر متفرقة في المنطقتين الوسطى والشمالية، أما الطقس في المنطقة الجنوبية كان صحوا إلى غائم جزئي.