لليوم الرابع على التوالي.. الذهب يواصل خسائره وعيار 21 ينخفض 40 جنيها

حقق أسعار الذهب انخفاضات متتالية بداية من يوم الجمعة الماضية، حيث انخفضت أسعار الذهب عيار 24 وعيار 21 وعيار 18 والجنيه الذهب خلال الفترة الماضية.

«الوطن» رصدت لكم أسعار الذهب على مدار الأيام الماضية لبيان تحركها نحو الانخفاض كما يلي:

الجمعة 9 يونيو

حقق سعر الذهب يوم 9-6-2023 في محلات الصاغة 2680 جنيها للجرام عيار 24 والذهب عيار 21 بسعر 2345 جنيهًا، والذهب عيار 18 بسعر 2010 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 18 ألفًا و760 جنيهًا.

السبت 10 يونيو

وحقق جرام الذهب يوم 10-6-2023 انخفاضًا حيث سجل عيار 24 سجل 2669 جنيهًا، جرام الذهب عيار 21 مستوى 2335 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2002 جنيه، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1557 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 18680 جنيهًا.جرام.

الأحد 11 يونيو

أما يوم 11-6-2023 سجل عيار 24 في منتصف تعاملات اليوم 2663 جنيها وسجل عيار 21 داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 2330 جنيها. أما عيار 18 يبلغ الآن 1997 جنيها.

الاثنين 12 يونيو

وواصلت أسعار الذهب الانخفاض حيث سجل سعر الجرام عيار 24، مبلغ 2640 جنيهاً، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، سجل سعر 2310 جنيهات وسجل عيار 18 سعر 1980 جنيهاً.

الثلاثاء 13 يونيو

واصلت أسعار الذهب الانخفاض لليوم الرابع على التوالي حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 خلال منتصف تعاملات يوم الثلاثاء، إلى 2623 جنيها وسجَّل عيار 21 الأكثر تداولا ومبيعا 2295 جنيهًا للجرام، فيما سجَّل سعر جرام الذهب عيار 18 داخل محال الصاغة دون مصنعية وضريبة 1967 جنيها للشراء.

قيمة الانخفاضات من الجمعة حتى الآن

وبذلك انخفض جرام الذهب عيار 24 حوالي 57 جنيها منذ يوم الجمعة حتى الآن، وانخفض جرام الذهب عيار 21 مبلغ 40 جنيها منذ يوم الجمعة وانخفض جرام الذهب عيار 18 مبلغ 43 جنيها منذ يوم الجمعة حتى الآن.