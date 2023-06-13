أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء.. تبدأ بوزن 5 جرامات

استقرت أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، بعد أن تراجعت أمس مرتين على مدار اليوم، وشهدت محلات الصاغة مؤخرا، إقبالا كثيفا من جانب المواطنين على شراء السبائك، نظرا لأنها ملاذ آمن، كما يستمر الإقبال على شرائها حتى الآن.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار سبائك الذهب في مصر، وفقا لما أعلنته شركة BTC، أكبر شركة لتداول السبائك الذهبية في مصر، وجاءت كما يلي:

أسعار سبائك الذهب عيار 24 اليوم

- تسجل سبيكة الذهب 5 جرامات، عيار 24، اليوم 13608 جنيها.

- يبلغ سعر سبيكة الذهب 5.35 جرام، عيار 24، اليوم 14665 جنيها.

- سبيكة الذهب 10 جرامات، عيار 24، بسعر 27216 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب 10.35 جرام، عيار 24، سجل 28366 جنيها.

- سجل سعر سبيكة الذهب 20 جراما، عيار 24، تبلغ 54352 جنيها.

أسعار السبائك في مصر

- يبلغ سعر سبيكة الذهب 31.1 جرام، عيار 24، اليوم 87518 جنيها.

- سجل سعر سبيكة الذهب 50 جراما، عيار 24، اليوم 135355 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب 100 جرام، عيار 24، يبلغ 270710 جنيها.