 «الأرصاد الجوية»: نشهد تغيرات مناخية وظواهر جوية عنيفة لم نواجهها من قبل

أعلنت الدكتورة منار غانم عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن مصر تأثرت بالتغيرات المناخية الكبيرة التى تشهدها حاليا معظم دول العام، مؤكدة أن هناك تغير مناخي واضح فى طقس مصر، وهذا ما نشهده تلك الفترة فى جميع محافظات الجمهورية.

ظواهر جوية ومناخية عنيفة

أضافت «غانم» فى تصريح خاص لـ «الوطن» أن فصل الصيف كان يجب أن يشهد فى تلك الفترة أستقرارا فى درجات الحرارة، وتراجع فى التقلبات المناخية المرتبطة بفصل الربيع، الإ أننا أصبحنا نشهد ظواهر جوية وتغيرات مناخية عنيفة لم تمر علينا من قبل، لافتة إلى أن هذه الفترة من العام كان يجب أن تشهد استقرار درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعة، وألا نشهد سوى نشاط خفيف لرياح الخماسين، مع تراجع كل فرص لتكاثر السحب الركامية والعالية المصاحبة لسقوط الأمطار الرعدية كما نشهد الآن.

تغير مناخي واضح فى طقس مصر

أشارت عضو هيئة الأرصاد الجوية إلى أن ما يحدث حاليا من سقوط أمطار رعدية عنيفة، ومتفاوتة الشدة على العديد من المحافظات المدن، وأستمرار ظواهر العواصف الترابية ورياح الخماسين والكتل الحارة القادمة من الصحراء الغربية، وكل هذا بشكل متتالي، وعلى فترات متقاربة تقريبا بشكل أسبوعي، يوضح أن هناك تغير مناخي وأضح فى طقس مصر، وسوف يستمر خلال الأعوام المقبلة.