حبس 3 أشخاص بتهمة التعدي على آخر في حدائق القبة

قررت النيابة العامة حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التعدي على آخر وإصابته بطلق خرطوش في دائرة قسم شرطة حدائق القبة، وأمرت التحفظ علي السلاح المستخدم في الواقعة، وإرساله إلى المعمل الجنائي للفحص، وذلك لبيان إذا كان هو السلاح المستخدم في الواقعة من عدمه.

تلقى مأمور قسم شرطة حدائق القبة إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بحدوث مشاجرة، واستخدام سلاح ناري وسقوط مصاب، وبالانتقال تبين إصابة شخص يدعي م. ع في العقد الرابع من العمر بطلق خرطوش، وجرى نقله إلى المستشفى للعلاج.

وكشفت التحريات بأن مشاجرة وقعت بين المجني عليه و3 أشخاص، استخدم على أثرها المتهمين خرطوش والذي أسفر عن إصابته، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن السلاح المستخدم في الواقعة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.