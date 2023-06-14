محافظ الدقهلية: تطوير سوق السمك في السنبلاوين بتكلفة 30 مليون جنيه

أعلنت محافظة الدقهلية عن تنفيذ مشروع تطوير سوق السمك بالسنبلاوين بتكلفة 30 مليون جنيه تمويل من صندوق التنمية الحضرية، في إطار مشروع تطوير الأسواق العشوائية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تنفيذ المشروع القومي لتطوير المناطق غير المخططة والأسواق العشوائية.

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن مشروع تطوير سوق السمك مشروع طال انتظاره بأمل كبير لقاطنيه في الماضي حيث تم إخلاؤه للهدم وإعادة بناؤه ليصبح سوقًا حضاريًا ويعاد تسليم المحلات لمن تم إخلاؤها.

البلتاجي: 125 محلا ومخبزا في سوق السمك بالسنبلاوين

وقالت المهندسة نهاد البلتاجي، مدير عام وحدة التنمية الحضرية بديوان عام محافظة الدقهلية، إن مشروع سوق السمك يشمل تصميمه على مداخل رئيسية وغرف أمن وعدد 125 محلا ومخبزا بالإضافة إلي دورات مياه تليق بالمواطنين.

إزالة أي معوقات لإنشاء سوق السمك بالسنبلاوين

وأشارت مدير عام وحدة التنمية الحضرية، إلى أن هناك تعاونًا من محافظة الدقهلية للعمل على إزالة أي معوقات تعترض استكمال التنفيذ، واتخاذ إجراءات حلها مع كافة الأجهزة المختصة لسرعة الانتهاء من هذه المشروع وفقا للبرامج الزمنية المقررة.

تطوير المناطق الغير مخططة بمدينة السنبلاوين

وأكدت محافظة الدقهلية، أنه بالتنسيق مع صندوق التنمية الحضرية فقد تم الانتهاء من تنفيذ تطوير المناطق الغير مخططة بمدينة السنبلاوين وشملت: «عزبة صقر، وجزء من سوق السمك، ومثلث برقين» وذلك بتكلفة قدرها 58 مليون جنيه، تم من خلاله الارتقاء بمستوي خدمات الكهرباء والرصف والانترلوك وخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب بهذه المناطق.

وأوضحت محافظة الدقهلية أن مشروع تطوير المناطق الغير مخططة بالدقهلية والذي تم تنفيذه بمساهمة صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء هو بحق إنجاز كبير للدولة المصرية في ظل بناء الرئيس عبدالفتاح السيسي للجمهورية الجديدة وقطار التنمية الذي تشهده مصر في كافة القطاعات.