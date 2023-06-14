تنظيم معرض ملابس لدعم وإسعاد 200 أسرة بقرى مركز دسوق بكفر الشيخ

شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، في تنظيم معرض بقاعة الصفا، بمركز دسوق، وذلك لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على 200 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين بقرى «الكشلة، وكفر إبراهيم، ومحلة مالك، والصافية»، بمركز دسوق.

تحسين مستوى معيشة الأهالي في القرى

وقال المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، إنه يتم العمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة الأهالي في القرى، معربًا عن شكره لكافة مؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهدًا في الدفع بجهود التنمية، موجهًا تحية خاصة لجمعية الأورمان الرائدة، ومثمنًا جهودها في مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد «مسلم»، أن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، مشددًا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

تنظيم معارض الملابس الجديدة

ومن جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض الملابس الجديدة من الأورمان يتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد فى كل المحافظة، لافتًا أن المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

وأشار «شعبان»، أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى كفر الشيخ تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجًا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة، ووجد أن هذه الأسر تفتقر إلى فرص عمل، وأن ظروف معيشة هذه الأسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.

توزيع مساعدات موسمية

يذكر أن، تنظيم معارض الملابس الجديدة يأتي استكمالًا لجهود الأورمان التى تُنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر، وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.