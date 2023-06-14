توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. درجة الحرارة يوم السبت 44 مئوية

كشفت الأرصاد الجوية عن توقعات خبرائها بشأن حالة الطقس خلال الفترة من الخميس وحتى السبت المقبل، إذ تسيطر شبورة مائية خلال ساعات الصباح الأولى وتمتد حتى السابعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

توقعات طقس 72 ساعة

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ72 ساعة المقبلة، يسودها نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري وجنوب سيناء على فترات متطقع، فيما تشهد البلاد أجواء مستقره في حالة الطقس إذ يسود طقس معتدل في الصباح الباكر.

وتشهد مناطق القاهرة الكبرى والوجة البحري وشمال الصعيد خلال ساعات النهار طقس حار، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة عل جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا على كافة الأنحاء.

ومن جهتها حذرت الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس إذ يزيد ذلك من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، خشية التعرض ضربة الشمس.

درجات الحرارة الأحد الخميس 15 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.

درجات الحرارة الجمعة 16 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 34 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 29.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 39 والصغرى 27.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29.

درجات الحرارة السبت 17 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 40 والصغرى 27.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 30.