متحدث «الخارجية» في ندوة «الداخلية»: 900 دبلوماسي شرحوا للعالم حقيقة «30 يونيو»

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن 900 دبلوماسي دافعوا عن شرعية ثورة 30 يونيو من خلال شرح حقيقة ما حدث، وإرهاب تنظيم الإخوان، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ساهم في دحض الشائعات حتى توج ذلك بعودة مصر لعضوية الاتحاد الأفريقي.

زيارات الرئيس الخارجية

وأضاف «أبو زيد»، خلال ندوة نظمتها وزارة الداخلية بعنون «30 يونيو.. الخروج من مخططات الإسقاط إلى آفاق التنمية»، أن المرحلة الثانية كانت من عام 2014 وكانت مرحلة تثبيت شرعية 30 يونيو، لافتًا إلى أن جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في الزيارات الخارجية، حققت نتائج وطفرات مهمة جدًا، كما أن سفراء مصر في الخارج عرضوا كل ما لدينا من حقائق بشكل يقنع العالم بثورة 30 يونيو، وأن تنظيم الإخوان كيان إرهابي.