الكليات المتاحة بالمنحة في الجامعة الأمريكية لأبناء «تكافل وكرامة»

أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة الكليات المتاحة ضمن المنح الدراسية التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي لـ250 طالبًا في العام الدراسي خلال العام الدراسي المقبل من أبناء تكافل وكرامة، مشيرة إلى أن الكليات المتاحة بالمنحة في الجامعة الأمريكية تتمثل فيما يلى:

كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة

- برنامج التسويق والاتصال المتكامل.

- برنامج وسائل الاتصال الرقمي والصحافة

كلية إدارة الأعمال

-برنامج تكنولوجيا إدارة المعلومات والاتصالات .

- برنامج الاقتصاد

كلية العلوم والهندسة

- برنامج علوم الأحياء البحرية.

- برنامج علوم الخلايا الجزيئية.

- برنامج الفيزياء «تخصص الطاقة الشمسية»

-برنامج علوم البيانات.

- برنامج علوم الحاسب الآلي.

- برنامج العلوم الإكتوارية .

ولفتت الجامعة على موقعها الرسمى، أن الدراسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة قد تتطلب حضور سنة دراسية تمهيدية قبل الدخول إلى الجامعة، مناشدة الطلاب بتحقيق بعض المتطلبات الأكاديمية للإلتحاق بالتخصص المطلوب «سواءً كان قبل أو بعد القبول المبدئي للدراسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة» والتي قد تختلف من تخصص لآخر.

ونصحت الجامعة الطلاب المتقدمين للمنحة والراغبون في الالتحاق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة باجتياز أحد اختبارات قياس درجة اللغة الإنجليزية على نفقتهم الخاصة.

وأشارت إلى أن اجتياز الطالب للاختبار لا يشكل التزامًا من المنحة بقبول الطالب في البرنامج أو إلحاقه بالجامعة الأمريكية بالقاهرة إذا تم اختياره، ولن تقوم إدارة البرنامج برد تكلفة الاختبار للطالب.

وتحتفظ المنحة بالحق في توزيع الطلاب المقبولين على إحدى الجامعات الشريكة بما يتماشى مع أهداف البرنامج.

وأشارت إلى أن مستوى الطالب فى اللغة الإنجليزية ليس معيار من معايير القبول أو الرفض فى المنحة الدراسية.