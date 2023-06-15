ارتكبا 3 وقائع بأسلوب توصيل الأسلاك.. تفاصيل حبس شخصين سرقا دراجات نارية

قررت النيابة العامة حبس شخصين لاتهامهما بسرقة دراجة نارية بأسلوب قطع الأسلاك بدائرة قسم شرطة الأزبكية، 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهما في الميعاد المحدد، كما طلبت من المباحث سرعة التحريات حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

البداية عندما تلقى قسم شرطة الأزبكية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بالقبض على شخصين أثناء استقلالهما دراجة نارية وبها قطع في الأسلاك، كما ضبط بحوزتهما أيضا أداة حادة، وحُرر محضر بالواقعة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وبعد القبض عليهما ومناقشتهما عن المصدر اللذين تحصلا منه على الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما أقرا بسرقتها، مستخدمين في ذلك أسلوب «توصيل الأسلاك»، أثناء توقفها في دائرة قسم شرطة باب الشعرية مستخدمين الأداة التي ضبطت بحوزتهما.

أسلوب «توصيل الأسلاك»

وأقر المتهمان أيضا بأنهما كوَّنا تشكيلا عصابيا فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي بسرقة الدراجات النارية مستخدمين أسلوب «توصيل الأسلاك» وأنهما ارتكبا 3 وقائع أخرى بذات الأسلوب، كما تصرف المتهمان في الدراجات النارية المسروقة بالبيع لدي عميلهما والذي تم ضبطه بحوزته المسروقات المستولي عليها، وبعد مواجهته بما جاء في أقوال المتهمان أيد ذلك الأقوال في محضر رسمي وأنه كان يعلم بأن المضبوطات من متحصلات السرقة.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المسروقات واتهموهما بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها بشكل كامل.

العقوبة القانونية

ويقول المحامي حمدي العربي الخبير القانوني لـ«الوطن»، إن المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

3 سنوات حبس إذا توافر فيها ظرف المشدد

ولفت الخبير القانوني إلى أن المتهمتين تعاقبان بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.