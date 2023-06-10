اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء في بيان لها اليوم، عن أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية، بنسبة 70% للنجاح.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بشمال سيناء للمعاهد الأزهرية

وجاءت أسماء الأوائل الشهادة الإعدادية كالتالي «ثرا محمد محمد إبراهيم، من معهد العبور حصلت على المركز الأول بمجموع 544 درجة.

- رضوى رزق عميره، من معهد بئر العبد حصلت على المركز الأول مكرر بمجموع 544 درجة.

- علا علاء علي، من معهد بئر العبد، حصلت على المركز الثالث بمجموع 543.5 درجة.

- حنين محمود أحمد فؤاد، من معهد بئر العبد، حصلت على المركز الرابع بمجموع 543.5 درجة.

- سلمى محمد محمد، من معهد العريش الجديد، حصلت على المركز الخامس بمجموع 542 درجة.

- جورية حسام محمد، من معهد ضاحية السلام حصلت على المركز السادس بمجموع 540 درجة.

- حبيبة أحمد محمد، من معهد ضاحية السلام، حصلت على المركز السادس مكرر، بمجموع 540 درجة.

- عبد الرحمن حمدي جمعة، من معهد أسامة بن زيد، حصل على المركز الثامن بمجموع 539 درجة.

- آية محمد عبد النبي هلال، من معهد بئر العبد، حصلت على المركز التاسع بمجموع 538.5 درجة.

- آلاء عمرو أحمد، من ضاحية السلام، حصلت على المركز العاشر بمجموع 538 درجة.

- منة محسن محمود، من معهد رابعة، حصلت على المركز العاشر مكرر، بمجموع 538 درجة.

أوائل الشهادة الابتدائية بالمعاهد الأزهرية في شمال سيناء

حصل على المركز الأولى في الشهادة الابتدائية منة الله محمد مساعد مجموع 489.

- الثاني زهراء غانم عبدالله سويلم مجموع 488.

- الثالث منة الله حسين على مجموع 487.

- الرابع نهى محمد رمضان مجموع 486.

الخامس سمر محمد الإمام مجموع 485.

السادس شيماء الجميل حامد مجموع 484.

السابع باسل محمود إبراهيم مجموع 483.

السابع مكرر حنين يوسف عبدالله مجموع 483.

السابع مكرر خديجة عبد الحميد عطية مجموع 483.

السابع مكرر سما محسن محمود مجموع 483.

السابع مكرر بسمة عبدالله محمد مجموع 483