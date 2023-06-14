إصابة شخصين في حادث على طريق منيا القمح بالشرقية

أصيب شخصان في حادث تصادم تروسيكل على طريق ميت بشار منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتم نقلهما إلى مستشفى منيا القمح المركزي.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا يفيد ورود إشارة من مستشفى منيا القمح باستقباله شخصين مصابين يدعيان «علاء ع م» 16 سنة، و«أحمد ع ا» 15 سنة مقيمين نطاق قرية ميت بشار بدائرة مركز منيا القمح، مصابين بجروح وكسور وإصابات مختلفة فيما تم تقديم الإسعافات الأولية لهما.

محضر بالواقعة

تحرر المحضر القانوني بالواقعة، فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وكانت قد انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث لمعاينة ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

حادث انقلاب اتوبيس

في سياق متصل، شهدت محافظة الشرقية اليوم الأربعاء، حادث انقلاب أتوبيس، بطريق العاشر بلبيس؛ ما أدى إلى إصابة 26 شخصا، وتم نقلهم إلى مستشفى الزقازيق الحامعي لتقديم الرعاية الطبية لهم.