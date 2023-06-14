مش لازم مؤهل.. تفاصيل يوم توظيفي مفتوح في إحدى الشركات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، توافر فرص عمل في يوم توظيفي مفتوح.

وكشفت وزارة الشباب عن توافر فرص العمل بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، واليوم التوظيفي المفتوح لشركة أسواق العثيم.

تفاصيل يوم توظيفي مفتوح

ويمكن التقديم على اليوم التوظيفي المفتوح من خلال الذهاب إلى العنوان: 13شارع يوسف ناصية شارع الرشاد خارجة المطرية أمام محطه مترو المطرية - بفرع العثيم يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء للوظائف الأتية:

1. كاشير

2. منسق ممرات

3. بائع خضار وفاكهة

4. بائع عطارة

5. مشرف بقالة

6. بائع بقالة (فريشات)

7. بائع لحوم (افرنجي)

8. سائق فسبا خاصة

9. موظف أمن

10. موظف خدمات

أماكن العمل: قباء / النزهة / الزيتون / حدائق القبة / مدينة نصر / المقطم / الهرم / فيصل / أكتوبر / التجمع / الفسطاط / المعادي

الشروط المشتركة

جميع المؤهلات (عالى – متوسط - وبدون مؤهل)

خبرة وبدون

حد أقصى للسن 40 سنة

المميزات والحقوق

راتب حسب كل وظيفة

تامين طبي عائلي

عدد ساعات العمل 9 ساعات

فرص ترقية للمتميزين ودورات تدريبية

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد من خلال الضغط هنا و التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر.