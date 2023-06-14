معلومات عن جامعة برج العرب.. تفقدها الرئيس السيسي اليوم

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، جامعة برج العرب التكنولوجية، والتي أنشأت استجابة لرؤيته بتطوير التعليم التكنولوجي، وإتاحة فرص تعليمية متميزة بمعايير عالمية، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة، من خلال برامج أكاديمية ومهنية متميزة وفقًا لرؤية التنمية المُستدامة «مصر 2030».

جامعة برج العرب التكنولوجية واحدة من 7 جامعات تكنولوجية بدأت الدراسة بها خلال العام الدراسي 2022/2023، وتفقدها الرئيس اليوم، رفقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد مرسي الجوهري رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية.

عقد شراكات مع المؤسسات التعليمية والصناعية والإنتاجية

وتعد جامعة برج العرب التكنولوجية واحدة من 7 جامعات تكنولوجية بدأت الدراسة بها خلال العام الدراسي 2022/2023، وقد طرحت الجامعة العديد من البرامج الدراسية الحديثة والمتميزة من خلال كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والتي تشمل أقسام (تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا السكك الحديدية وتكنولوجيا الجرارات والمُعدات الزراعية وتكنولوجيا الغزل والنسيج وتكنولوجيا الصناعات الغذائية)، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية والتي تشمل أقسام (تكنولوجيا الصناعات الدوائية وتكنولوجيا إدارة المعلومات الصحية وتكنولوجيا مساعد تمريض وتكنولوجيا تركيبات الأسنان).

تجهيز المعامل والورش بأحدث الوسائط التكنولوجية لتقديم تجربة تعليمية وبحثية فريدة

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية دور الجامعات التكنولوجية في تأهيل الخريجين؛ ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل، مشيدًا بتوقيع بروتوكولات التعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والتعليمية المختلفة؛ لتدريب الطلاب عمليًا وصقل خبراتهم وقدراتهم ليكونوا بمثابة إضافة قوية لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأضاف الوزير أن جامعة برج العرب التكنولوجية تمثل إنجازًا كبيرًا تم تحقيقه في فترة وجيزة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يأتي استكمالًا لمسيرة الدولة المصرية في تحقيق سلسلة من المشروعات القومية الكُبرى بمختلف أنحاء الجمهورية، والتي ترتكز جميعها على تحقيق التنمية الشاملة والمُستدامة في كافة ربوع الوطن، موضحًا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة للدعم غير المحدود الذي قدمته القيادة السياسية لإنشاء جامعات تكنولوجية لتطوير هذا القطاع الهام، وتأكيدًا على الإيمان بأهمية التعليم في بناء الإنسان المصري.

شراكات مع بعض الشركات

وأكد الدكتور محمد مرسي الجوهري رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، أن الجامعة أبرمت العديد من بروتوكولات التعاون خلال عامها الدراسي الأول، حيث تم توقيع اتفاقيات تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومعهد إعداد القادة، وشركة «أوركيديا» للصناعات الدوائية، وشركة فاركو للصناعات الدوائية، ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة «ابدأ».

تنظيم ورش عمل وندوات

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم تنظيم ورش عمل وندوات تثقيفية وتوعوية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب لصقل خبراتهم ومهاراتهم وتعزيز قيم الولاء والانتماء لديهم، كما تم تنظيم زيارات علمية ميدانية للطلاب للمؤسسات الصناعية والشركات والمستشفيات؛ لصقل خبرات الطلاب، وتدريبهم عمليًا وفنيًا بجانب التعليم النظري، ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي، كما تم تشجيع الطلاب على تقديم مشروعات تطبيقية في بعض المُقررات الدراسية.

ومن جانبه، أكد الدكتورعادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن جامعة برج العرب التكنولوجية تم إنشاؤها طبقًا لقانون رقم 72 لسنة 2019 والخاص بإنشاء الجامعات التكنولوجية في مصر، وتُقام الجامعة على مساحة تبلغ نحو 10 أفدنة وبلغ تكلفة إنشاء الجامعة ما يقرب من 540 مليون جنيه، وتضم كليتين هما: «كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية»، وتقدم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي.