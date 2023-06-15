الاعتذارات تعطل 4 مسرحيات.. أبرزهم الفنان أحمد عبد العزيز ورانيا يوسف

تشهد مسارح الدولة حاليًا حالة من النشاط الفني الكبير، بتقديم عدد من العروض المتنوعة تضم مختلف النجوم، ومنهم من يعود إلى خشبة المسرح بعد سنوات طويلة من الغياب، كما ستنطلق عروضًا جديدة لازالت في فترة التحضير، لاسيما بعد اعتذار عدد من أبطالها.

وترصد «الوطن» أبرز الفنانين الذين اعتذروا عن العروض المسرحية الأخيرة، وكذلك الأسباب التي دفعتهم للاعتذار، وهي كالتالي:

- رانيا يوسف وطارق صبري

يُعد الثنائي طارق صبري ورانيا يوسف، من أبرز الفنانين الذين اعتذروا عن عرض مسرحي مؤخرًا، حيث انسحبا من مسرحية «قمر الغجر» التي تُعيد «رانيا» إلى خشبة المسرح بعد سنوات طويلة من الغياب، وذلك بسبب خلافات في وجهات النظر مع القائمين على المسرحية.

وسرعان ما وجد القائمون على العمل، بديلًا لهذا الثنائي، إذ جاءت الفنانة ميرنا وليد، بديلة للفنانة رانيا يوسف، والتي بدأت بروفات بالفعل قبل أيام، استعدادًا لانطلاق العرض خلال الأسابيع المُقبلة.

- أحمد عبد العزيز

كما اعتذر الفنان أحمد عبد العزيز، عن مسرحية «صاحب الوردة»، عن رواية الكاتب عبد الرحيم كمال، وذلك رغم تحضيره للشخصية ومُشاركته في أكثر من بروفة، إلا أنّه اعتذر مؤخرًا، وذلك بسبب انشغاله بعدد من الأعمال الفنية خلال الفترة المُقبلة، فضلًا عن التزامه بمواعيد سفر خارج البلاد، الأمر الذي يتعارض مع مواعيد البروفات وافتتاح العرض، متمنيًا لأسرة المسرحية التوفيق والنجاح الكبير، وذلك حسبما أعلن في تصريح لـ«الوطن».

مسرحية صاحب الوردة، من بطولة رانيا فريد شوقي، ويوسف إسماعيل، ومحمد صلاح آدم، وأيمن المليجي، ووائل إبراهيم وداليا أشرف وآخرين.

الفنانة لوسي تنسحب من مسرحية الحفيد

وبعد خلافاتٍ طويلة بين لوسي وأبطال مسرحية «الحفيد»، قرر القائمون على العمل استبعادها تمامًا من المسرحية، فيما صرحت لوسي باعتذارها عن العمل بسبب الخلافات القائمة، وعدم قدرتها على التفاهم مع باقي الأبطال.

وأعلن المخرج يوسف المنصور، مؤخرًا عن الاستعانة بالفنانة سماء إبراهيم، لتأتي بديلة للفنانة لوسي، حيث بدأت البروفات مؤخرًا، تمهيدًا لانطلاق العرض قريبًا.

مسرحية الحفيد، بطولة سماء إبراهيم، وعابد عناني، وعادل عفر، ومحمد مبروك، وشيريهان الشاذلي، ويوسف المنصور، ورنا خطاب، وزينب العبد، ومحمود عبدالرازق، ونشوى علي عبدالرحيم، وندا عفيفي، وعبدالباري سعد، ومجموعة كبيرة من الفنانين، و ديكور حمدي عطية، وإضاءة حازم أحمد، وملابس مروة عودة، والتعبير الحركي شيرين حجازي، وموسيقى كريم عرفة، وإعداد وإخراج يوسف المنصور.

الفنان أحمد وفيق يعنذر عن مرسحية سيدتي أنا

كما اعتذر الفنان أحمد وفيق، عن مسرحية «سيدتي أنا» التي كان يتعاون فيها مع الفنانة داليا البحيري، على خشبة المسرح القومي، وبعد فترة أعلن انسحابه المفاجئ من العمل، ليحل محله الفنان نضال الشافعي.

المسرحية بطولة داليا البحيري، نضال الشافعي، فريد النقراشي، رؤية وإخراج محسن رزق، موسيقى محمود طلعت، مأخوذة عن رواية بنجماليون لـ برنارد شو.