أسعار العائد على ودائع البنك الأهلي جدول يونيو 2023.. دوريات صرف متنوعة

كشف البنك الأهلي الوطني عن أسعار العائد لشهر يونيو 2023، على الودائع من بينها التي تكون دوريات عائدها متنوعة سواء شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر يونيو 2023، من البنك الأهلي المصري، على الودائع ذات دوريات عائد متنوعة، فإن الحد الأدنى ألف جنيه وتبدأ من سنة وحتى 7 سنوات.

أسعار العائد على ودائع البنك الأهلي

وسعر العائد على وديعة السنة والأقل من عامين، 7.31% شهريًا، و7.32% ربع سنويًا، و7.36% نصف سنويًا، و7.50% سنويًا، ونفس السعر على وديعة العامين والأقل من 3 سنوات.

أما سعر العائد على وديعة الـ3 سنوات والأقل من 4 سنوات، فيكون 6.84%، شهريًا، و6.85% ربع سنويًا، و6.88% نصف سنويًا، و7.00% سنويًا، ونفس المبلغ على وديعة الـ4 سنوات والأقل من 5 سنوات.

ودائع من 5 حتى 7 سنوات

وعن وديعة الـ5 سنوات والأقل من 6 سنوات، والـ6 سنوات والأقل من 7 سنوات، والـ7 سنوات فأكثر، يكون سعر العائد 6.60% شهريًا، و6.61% ربع سنويًا، و6.64% نصف سنويًا، و6.75% سنويًا.