إصابة 4 أشخاص بانفجار أسطوانة بوتاجاز في جزيرة مطيرة بقنا

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الأربعاء، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل في جزيرة مطيرة، مركز قوص جنوب محافظة قنا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المرزوقي في جامعة جنوب الوادي.

انفجار أسطوانة بوتاجاز بقنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة عمليات محافظة قنا يفيد بورود بلاغ من النجدة بانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل في جزيرة مطيرة جنوب محافظة قنا.

مصابو أسطوانة البوتاجاز

وبحسب مرفق إسعاف قنا، أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بحروق خفيفة.

على الفور جرى نقل المصابين إلى مستشفى الجامعة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق داخل المنزل الذي أدى إلى وجود تلفيات مادية.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، التي كلفت وحدة مباحث مركز قوص بالتحري حول الواقعة.