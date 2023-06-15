تطبيق «تيلي ميديسن» لتوفير الاستشارات عن بعد في 5 مستشفيات بالغربية

طبقت مديرية الصحة في الغربية المبادرة الرئاسية «تيلي ميديسن»، والتي تهدف إلى التشخيص عن بعد للأمراض في الوحدات، ضمن خطة التحول الرقمي لتوفير خدمات الاستشارات الطبية عن بُعد للمرضى.

وقال الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة في الغربية، إنّ محافظة الغربية من المحافظات الرائدة التي حرصت على تطبيق المبادرة الرئاسية «تيلي ميديسن»، والتي تهدف إلى التشخيص عن بعد للأمراض في الوحدات، ضمن خطة التحول الرقمي؛ لتوفير خدمات الاستشارات الطبية عن بعد للمرضى.

تشخيص الحالات عن بعد

وأضاف بلبل، لـ«الوطن»، أنّ المبادرة الرئاسية «تيلي ميديسن»، تم تطبيقها في 5 مستشفيات، وهي «المنشاوي العام، حمٌيات المحلة، صدر طنطا، كفر الزٌيات العام وزفتى العام»، إذ يتم عرض الحالات على الاستشاريين والإخصائيين لتشخص الحالات في أي وقت من خلال التطبيقات والتقنيات الحديثة وتم الربط بين هذه المستشفيات والمستشفيات الجامعية لتقدم الاستشارات الطبية للمرضى.

وأوضح أنّ المبادرة منذ انطلاقها استطاعت أن تخدم 1990 مريضًا بمستشفى حميات المحلة، و843 مريضًا في مستشفى كفر الزيات العام، و614 مريضًا في مستشفى صدر طنطا، و33 مريضًا في مستشفى المنشاوي العام.

دخول جميع المستشفيات الخدمة

وأكد أنّه جارٍ تطبيق المبادرة في كل مستشفيات المحافظة التابعة إلى مديرية الصحة في الغربية، من أجل خدمة أكبر عدد ممكن من المرضى، وإنّ هناك بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان ووزارتي الاتصالات والتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية، والذي يحرص على تطوير المستشفيات وتقديم خدمات صحية وعلاجية متميزة للمواطنين.